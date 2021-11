Karima SOULTANA

Expérience dans des missions de développement RH et administration générale :

- Elaboration de budgets, mise en place de leur suivi et du bilan des activités

- Suivi financier et comptable de l'activité de la structure

- Gestion de demandes de subventions et suivi des conventions

- Développement des Ressources Humaines : Plan de formation et Ingénierie de formation, Recrutement, Accueil et parcours dintégration, Diagnostic interne, Fiches de poste et référentiels de compétences,

- Suivi d'indicateurs RH et Relations sociales,

- Communication interne et externe.



Mes compétences :

Ressources humaines

Gestion financière et comptable

Communication interne

GPEC

Ingénierie de formation

Marketing

Gestion de la formation

Gestion de projet

Recrutement

Communication externe

Communication

Conduite du changement

Organisation