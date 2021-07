Karina KUBOTA

• Consultante Éditoriale

• Gestion projet local et international

• Conseil en formation

• Conduite du changement (formation)

• Ingénierie pédagogique/rédaction

• Traduction/localisation/voix off

• Expérience internationale multiculturelle

Clients: Fortune 500 dans industries variées (pharma, hi-tech, finance, energie).

[English version on LinkedIn]



Mes compétences :

Elearning

Rédaction technique

Conduite de projets

Conduite du changement, formation

Réseaux sociaux

Anglais courant

Manager

Rédaction

International

IPhone

Formation

Internet