Karine CHATEAUNEUF

# Piloter la stratégie merchandising d’une enseigne France et International : communiquer des règles aux canaux de distribution retail / wholesale / grands magasins / e-commerce, implanter et encadrer les marchés, déclinaison top-down avec formation des équipes terrain/pays au quotidien.

# Optimiser la visibilité et l’identité visuelle : concevoir des mobiliers permanents, supports produits, PLV, scénographies ou animations visuelles.

# Intégrer de nouveaux outils digitaux in-store pour optimiser l’expérience client et multiplier les points de contacts.

# Gérer des projets événementiels d’expression de la marque dans les points de vente ou lors de salons commerciaux ou présentations des collections.

# Manager des équipes en direct ou en transverse : détecter les besoins, sélectionner les partenaires et conduire les projets.



Mes compétences :

Chef de projet

Coordination

Coordination de projets

Cosmétiques

Distribution

Distribution sélective

Formation

International

Luxe

Marketing

Marketing International

Marketing opérationnel

merchandiser

Merchandising

Parfumerie

Retail

Visual Merchandiser

Cosmétique