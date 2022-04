Karine CHEMIN

Après avoir exercer dans la vente à domicile en autodidacte j'ai intégré la grande distribution pendant 15 années dans les produits frais avec et sans services et au DHP; le contact avec la clientèle était ma priorité avec l 'empathie nécessaire pour orienter, conseiller et satisfaire la clientèle; ensuite l'envie de transmettre mes connaissances en matière de commerce m'a dirigé vers la formation FPA.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Merchandising

Aisance relationelle

Orthographe

Accueil