Karine CHENNIT

Après avoir occupé la fonction de Responsable de Production au sein d’une société de services informatiques durant 10 ans, j’ai décidé de réorienter ma carrière professionnelle.



Titulaire d'un diplôme de 3ème Cycle «Manager du Développement des Relations Humaines et Sociales », j'ai travaillé au sein d'une DRH en tant que Chargée de Développement RH.



Mon gout du management m'a poussée à rejoindre la Direction Retraite et Activités Sociales d'un Groupe de Protection Sociale.

Dynamique, autonome, rigoureuse et organisée, avec un excellent sens du relationnel et une bonne adaptabilité, j'occupe la fonction de Responsable de Département (MOA).



Mes compétences :

Management

Gestion de projet

Formation

Ressources humaines

Qualité