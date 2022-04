Karine CIELINDIGUO

Première question personnelle offerte !



Vous traversez une épreuve, vous avez un choix difficile à faire et vous avez besoin d’être aidé, de trouver certaines réponses à vos questions…



Sachez que:



« Le monde spirituel nous écoute et nous répond. »



Chacun a accès à cette information intuitive mais souvent dans des moments difficiles nous nous coupons de cette source bienveillante qui ne demande qu’à nous aider et à apporter de la lumière dans notre vie.



Médium auditive, si vous le souhaitez avec rigueur, honnêteté et sensibilité



Je vous propose de vous servir d’intermédiaire, de «pont» et de vous communiquer une canalisation («voyance») par mail qui répondra à vos questions.



Et vous guidera au mieux de vos intérêts, de votre bien -être. Avec le plus de précision possible.



Cependant, n’oubliez pas qu’en toute circonstance vous conservez votre libre arbitre et que votre futur est entre vos mains…. :)



Je travaille exclusivement par mail et à distance car les messages que je reçois me sont transmis auditivement et par le biais de l’écriture.( Je peux également parfois être amenée à utiliser également numérologie, tarots et pendule.)



Afin de juger du sérieux de mon travail la réponse à votre première question personnelle vous sera offerte.



(Nb : Il m’est parfois accordé de recevoir des messages de personnes défuntes par l’intermédiaire de mes guides de lumière.

Si votre demande est de l’ordre de ce domaine et si le contact m’est accordé je vous communiquerais un message avec plaisir mais je me dois de vous apporter quelques précisions sur ces communications (voir rubrique: Communication avec nos êtres chers sur le site cielindiguo).



Dans la mesure du possible je m’efforce de traiter votre demande dans un délai de 24 à 48h.



Pour me contacter :



Merci de me communiquer par mail votre nom et prénom ainsi que quelques phrases m’expliquant le sens de votre demande. C’est très important car c’est ce qui me permet de me relier à vous.(aller sur formulaire contact du site http://www.cielindiguo.fr/ )

A très bientôt. Bonne journée ! KARINE



