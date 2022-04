Karine COPPENS

En immobilier, accompagner un client vendeur ou acquéreur dans son projet de vie, c’est passionnant. Le conseiller professionnellement sur les points : financiers, juridiques et humains en l’aidant si besoin à se projeter c’est important. C’est pour cela que j’ai souhaité appuyer ma reconversion professionnelle par la formation au BTS Professions Immobilières. Mon précédant métier de chef de projets PLV (publicité sur le lieu de vente) m’a habituée à respecter le cahier des charges de clients exigeants de grandes marques de cosmétiques et de parfums. J’ai donc l’habitude d’être à l’écoute de mes clients et de faire force de propositions correspondant à vos besoins et envies tout en respectant votre budget.



