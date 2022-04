Karine COTTIN

En trois mots :



Savoir-être

Excellent relationnel

Esprit entrepreneurial



Jeune diplômée à la recherche d'une nouvelle activité professionnelle enrichissante.

Le secteur tertiaire m'intéresse fortement et plus particulièrement les services aux entreprises et/ou aux particuliers.



Mes diverses expériences professionnelles, extrascolaires, saisonnières ainsi que mes actions de volontariat démontrent toute ma motivation. Je suis soucieuse de bien faire et d'apprendre.



Présentation très succincte, je suis disponible pour partager davantage !

Karine



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Gestion de la relation client

Marketing stratégique

Recrutement

Prospection commerciale

Marketing direct

Stratégie commerciale

Développement commercial

Animation de réunions