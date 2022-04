Karine COTTIN

CHIMIREC MALO est une societe specialisee dans 3 activités :

- Nettoyage industriel / Assainissement (aspiration sèche, hydrocurage, transfert pulvérulents et effluents liquides, cryogénie, travaux HP et THP)

- Traitement biologique (compostage)

- Traitement minéral eaux et boues hydrocarbures (centrifugation tri phasique)

- Deshydratation in situ par centrifugation biphasique ou benne filtrante

Triple certification et adherent du MASE, la satisfaction du client et la qualite des prestations sont les moteurs de l'entreprise.