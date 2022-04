Karine COURTASSE

Bonjour,



Après un poste de coordinatrice de Transport chez Vestas, pour des projets de parc éoliens (transport exceptionnel),je gère aujourd'hui des projets à l'export (Substation automation) chez Grid solutions sas (GE).



Voici mes compétences:



Gestion de projets export

Contract management. Gestion des expéditions à l'export.

Planification et ordonnancement.

Planning d'expéditions (direct trucking, seafreight)

Coordination logistique.

Organisation des expéditions, transport maritime, aérien et multimodal (Gestion des INCOTERMS).

Reporting, réunion, conférences téléphoniques.

Gestion et suivi de la trésorerie, facturation, échéancier de paiement.Budget de transport.

Organisation et mise en place et suivi des bons de commandes avec les différents fournisseurs et contrôle factures.

Animation d’une équipe.



Gestion administrative des ventes.

Gestion et Analyse d’un portefeuille de commandes

Rédaction des propositions et appels d’offre.

Crédit documentaire (ouverture, préparation des documents à l’export et remise documentaire).

Suivi des contrats clients, de l’élaboration à l’expédition.

Interface pays et usine.

Contrôle qualité pour une meilleure satisfaction client.

Gestion des avoirs et des litiges.

Interlocuteur Banque.



Gestion de projets

Commerce international

Logistique

Travail en équipe

Capacité d'adaptation

Coordination

Organisation

Responsabilité