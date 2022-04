Karine COUVERT

15 ans d'expérience en logistique ...et toujours plus de motivation et de plaisir dans ce métier !



Dynamique et organisée, j'ai une expérience globale de la Supply Chain :

- gérer les flux en entité industrielle

- ordonnancer la production, gérer les approvisionnements

- gérer un portefeuille client de la prévision de commande à la livraison

- garantir la satisfaction du client et la tenue des objectifs financiers et non financiers







Mes compétences :

Supply chain

SAP

Savoir déléguer et planifier

Capacité à travailler en équipe

Administration des ventes

Gestion de production