Karine DAVID

Infopolis, est une société implantée à Toulouse depuis 2006, nous sommes spécialisés dans le Développement web sur mesure d'application mobile, site web, logiciel de gestion commerciale, interconnexion de systèmes d'information distincts...



Nous recherchons pour un de nos Clients basé en centre-ville de Toulouse, un(une) Développeur Web pour intégrer une équipe de développeurs Front / Back End confirmés. Vous serez chargé(e) d'assurer les missions suivantes sans que la liste soit exhaustive :



 Réalisation et évolutions de modules PHP

 Élaboration de spécifications techniques

 Développement et tests unitaires des nouveaux programmes informatiques

 Intégration de charte graphique

 Maintenance corrective

Vous interviendrez sur plusieurs domaines distincts :

 Une plate-forme d’affiliation

 Une flotte de sites internet, de landing page et de formulaires,

 Un CRM de courtier en financement



De formation Bac+3 minimum, vous justifiez d'une expérience de Développement en environnement LAMP. (Les débutants sont acceptés, vous justifiez idéalement de 2 ans d’expérience).

Vous êtes dynamique, motivé, enthousiaste et maîtrisez les techniques de développement web ? ce job est fait pour vous.



Les environnements techniques de la plateforme de développement sont :

Linux, Apache, MySQL et PHP, JavaScript, Css, html, Java, Symfony 2, Git, Wordpress



Si vous êtes disponible, partant pour cette aventure web, adressez-nous votre CV et votre lettre de motivation sans plus attendre à toulouse@infopolis.fr



Le poste en CDI est à pourvoir immédiatement.



Mes compétences :

Développement commercial