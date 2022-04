Karine DEBRAY

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES :

- 2012 à ce jour Responsable Qualité et gestionnaire des risques sur un centre d'accueil spécialisé, une résidence (maison de retraite, UHR, PASA,SSIAD, Equipe Spécialisé Alzheimer, Accueil de jour) et un établissement public de santé (SSR, EHPAD, SSIAD). Réalisation des évaluations internes selon différents référentiels (FHF, Unassi, ARISM, V2010 HAS), projet d'établissement et de services, préparation aux évaluations externes, utilisation des RBPP de l'ANESM, plan bleu

- 2011, Responsable Qualité sur 5 établissements, hôpitaux, maisons de retraite, centre d'acceuil spécialisé (référentiel Angélique pour les EHPAD,référentiel UNASSI pour les SSIAD, Certification V2010 HAS pour les SSR)

- 2011, qualiticienne, la pizza de manosque

- 2007/2010, Ingénieur Qualité Société LEPCO pour ARKEMA, rédaction modes opératoires, procédures, enregistrements, plan d'échantillonnage, alerte environnementale

Formation des opérateurs sur les unités de fabrications + création des modules de formation (power point + visio)

- 2006, Adjointe Gestion Des MOA, Société Charabot (Grasse 06)

- 2005, Mise en place d’un Système Qualité au sein du Service R&D de la société Charabot en vue de la certification ISO 9001

- 2005 (5 mois), Analyste au Laboratoire Agricole Roussière Bec (Saint Rémy de Provence 13)

- 2003, Analyste aux Chaix Beaucairois (Beaucaire 13)

- 2002, Stage au Laboratoire Vétérinaire Départemental d'Analyse du Gard, Mise en place d'un protocole de recherche de Listeria.monocytogenes dans le lait par la méthode des buvards



COMPETENCES :

- Informatique : Word, Excel, Power Point, Internet, AS 400, Lotus Note, HP Chem Station,

Agilent Chem Station

- Langues : anglais lu, écrit, parlé

espagnol lu, écrit, parlé



PROJETS :

- Projet analyse : La Chromatographie Liquide Haute Performance couplée à la Spectrométrie de Masse

·Principe du fonctionnement et application sur le dosage de la caféine dans le café

- Projet qualité : Création et gestion d’une échantillothèque au sein du service R&D

·Rédaction instruction (Logigramme) et mise en place d’un système de codification

·Support : norme 17025 :2005

- Projet formulation : Mise au point d’un gel douche gommant

·Rédaction rapport avec partie formulation, analyse, réglementation, gestion

- Projet investissement : Achat d’un système d’épuration d’eau

·Sourcing, rédaction cahier des charges

- Projet management : Mise en situations



Mes compétences :

Qualité

Hygiène

Environnement

Sécurité

Formation

Communication