Karine DEJEAN-STOLFO

Par ma formation initiale, je bénéficie d'une double compétence biologie/marketing et communication qui m'a permis d'occuper divers postes au sein de deux multinationales renommées (Pierre Fabre et L'Oréal).

J’ai occupé un poste d'assistante marketing international de la marque Pierre Fabre Dermatologie (PFD). J'élaborais des outils marketing, de l'identification des valeurs ajoutées à la création de PLV et d'argumentaires de ventes, en passant par la communication externe et interne, adaptés au réseau commercial et au grand public.

Durant 2 années, un poste de formatrice pharmaceutique pour la marque Avène (groupe Pierre Fabre) a confirmé mes capacités relationnelles ainsi que mon aisance commerciale.

Dans un souci de diversité professionnelle, j’ai souhaité ensuite, intégrer une nouvelle entreprise. J’ai donc occupé le poste de Délégué Médical LA ROCHE POSAY (Groupe L’OREAL), durant près de 2 ans. Ma mission était d'instaurer un climat de confiance avec mes clients grâce à une information médicale et à des actions de "relations publiques". J'ai ensuite occupé un poste de Chargée de Communication à l'INP Toulouse. J'étais en charge de l'organisation de l’événement "INP INNOV' " et de la communication scientifique de l'établissement. Depuis novembre 2015, j'ai intégré TBS en tant que Chargée des partenariats entreprises.

Je souhaite désormais optimiser mon expérience "terrain", mes connaissances scientifiques et ma culture du résultat, acquises durant ces missions, en tant que chargée marketing/communication ou de commercial, afin de contribuer à la réussite de votre entreprise.



Mes compétences :

Aisance relationnelle

Rigueur

Commercial

Organisation

Autonomie professionnelle

Marketing

Communication scientifique

Gestion de projet

Gestion de la relation client