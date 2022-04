Karine DELAMARE

Bonjour et Bienvenue sur mon profil!



Je suis Chef de projet Formation, bilingue anglais et j'ai une expertise en matière de formation digitale.



J'accompagne les organisations dans le développement et la diversification de leur offre de formation, digitale entre autres. J'ai un rôle de conseil, d'expertise et d'accompagnement et j'interviens depuis la phase de diagnostic jusqu'à la mise en œuvre et l'évaluation en passant par la construction des dispositifs de formation au sein d'une équipe dédiée.



Ce que j'aime dans mon métier, c'est le rôle de conseil et d'accompagnement, la gestion de la montée en compétences des apprenants et la manière dont ils apprennent.



J'ai une expérience de plusieurs années dans le champ de la formation professionnelle dans le secteur privé et public. J'ai été Formatrice d'anglais avant d'​occuper des postes de Chargée de mission en ingénierie pédagogique puis, Responsable de formation.



Grâce à mes expériences, j'ai aujourd'hui 4 grands domaines de compétences :



- la conduite de projets et la construction de dispositifs de formation en présentiel, en e-learning et mixtes

- l'animation de formation en français/anglais

- l'achat et la négociation de formation

- le management d'équipe



J'effectue des audits de formation afin de développer, transformer et/ou ajuster l'offre de formation. Je pilote l'​(la) (ré-) ingénierie pédagogique des dispositifs. Je mets en place des solutions novatrices. J'administre les plateformes de formation LMS, j'accompagne les apprenants à distance et je développe les compétences des formateurs en matière d'e-formation (ci-joints mes travaux de recherche sur la formation à distance).



Je sais aussi piloter et mettre en œuvre une GPEC et travailler en collaboration avec les DRH.



En véritable chef de projet, je sais coordonner une équipe et mobiliser les acteurs. Dotée d'un excellent relationnel, orientée satisfaction clients, je suis souple, fiable et ... passionnée par mon métier!



A bientôt!



Mes compétences :

Ingénierie pédagogique

Formation professionnelle

Achats publics

Conception pédagogique

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Animation de formations en français et anglais

Audit, conseil, évaluation

Conduite de projet

ELearning & Blended learning

Logistique de formation

Relations clients

Tutorat à distance

Relation fournisseurs

• Conduite de projets et conception de dispositifs