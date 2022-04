Droit de l'entreprise, Ingénierie de formation et pédagogique :

3 domaines de compétences que j'ai développé.

Adaptation, sociabilité et créativité : 3 qualités qui me caractérisent.

Aujourd'hui, je souhaite mettre mes différents savoirs-être et savoirs- faire au service d'un centre de formation qui vise l'innovation digitale en pédagogie





Pratique de logiciel de pao : IN design CS4, publisher, illustrator

compétences aquises pour faire des outils de com : dépliant, livret, logo ...

Pratique de mind mapping, sketchnoting.





Pratique de logiciel de multimédia création de site internet: dreamweaver cs4 / cs5, flash cs4



Formatrice en compétences numériques





mon site internet créé et réalisé par mes soins : http://karine.det.free.fr/





cv en ligne

http://www.doyoubuzz.com/karine-detranchant



Mes compétences :

Conception

Droit

Formation

Informatique

Ingénierie de formation

Relationnel