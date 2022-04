Karine DOARE

Domaines de compétences :

* Support client technique et fonctionnel Français-Anglais

* Suivi de projets

* Tests applicatifs

* Formation utilisateurs (technique et fonctionnelle) Français-Anglais



Environnements d’interventions :

* Grande Distribution : Solutions d’encaissement et d’animation commerciale, Monétique

* Agroalimentaire : Applications informatiques de gestion commerciale (métiers liés à la Vente A Domicile, ERP (métiers liés à la Restauration Hors-Domicile : Achats, Ventes, Approvisionnements, Stocks, Tarification, Logistique..)



Environnements techniques :

* SQL Server 2000 à 2012

* Oracle 10G-11G

* AS400, SQuirrel

* Système d’exploitation : Windows Server 2003 à 2012

* Environnement WEB : WEB, Webservices, IIS

* Bureautique : MS-Office

* Logiciels contrôle à distance , VPN, VM, Landesk,TSE, mRemote, pcanywhere

* Ticketing : Mantis, Isilog, GLPI

* Méthode agile : SCRUM

* ERP : Restauration Hors Domicile (Achats, Ventes, Approvisionnements, Stocks, Tarification, Logistique..)

* Gestion des impressions documents pour les plateformes de préparation : Planet Press

* FTP FileZilla

* Gestion des agents, stations téléphoniques, campagnes d’appels des sites de télévente : Hermès (Société Vocalcom)



Mes compétences :

Linguistique informatique

Microsoft SQL Server

SQL

Oracle PL/SQL

VPN

VM VirtualBox

Oracle

Microsoft Windows 2008 Server

Microsoft Windows

Web Services

TCP/IP

Microsoft Internet Information Server

IBM AS400 Hardware

Hermes