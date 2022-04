Karine DUBUS

Dotée d’une double compétence en Marketing et Communication, mon parcours multisectoriel de près de 15 ans m’a permis de m’investir dans des missions répondant à des objectifs de développement de rentabilité et de notoriété, sur des secteurs fortement concurrentiels.



De la définition d’un plan marketing et communication à sa mise en œuvre opérationnelle, au sein d’entreprises de toutes tailles, j’ai eu à cœur de mener de front, et en toute autonomie, les projets et budgets dont j’avais la charge.



Pourvue d’un fort esprit d’équipe, j’ai su mobiliser et fédérer les équipes autour de solutions différenciantes et pérennes.



Créative et proactive, j’aime tout particulièrement concevoir des outils et supports pour permettre aux collaborateurs de gagner en temps et en efficacité. Mes différentes missions et mes aptitudes m’ont ainsi amenée à devenir un véritable appui opérationnel pour la force de vente et à souvent travailler conjointement avec la Direction.



Aujourd’hui, je souhaite associer mes compétences au profit du développement d’une structure par la création et la mise en œuvre des stratégies et des outils nécessaires à la réalisation de cet objectif.



> Vous souhaitez en savoir plus sur mon parcours ?



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Cosmétique

Communication

Marketing produit

Marketing

Luxe

Textile

Immobilier

Trade marketing

Marketing stratégique

Étude de marché

Management opérationnel

Evénementiel

Chef de produit

Cosmétiques

Veille stratégique

Benchmarking

Community management

Gestion de projet