Areski SIALI

J'ai intégré le groupe Darty en 1992 en qualité de vendeur.



Darty m'a séduit pour son respect des valeurs humaines et son sens du commerce.



J'ai développé au cours de toutes ces années le sens de l'exigence, l'accueil et la fidélisation des clients tout en respectant le contrat de confiance instauré par Darty.



En 2006, mes compétences et mon implication m'ont permis d'accéder au poste de Chef des Ventes.



Ma passion pour le commerce et mon sens du relationnel me permettent de transmettre à mon équipe mon expérience et mon enthousiasme.



Mes compétences :

Management

Animation d'équipe

Techniques de vente

Fidélisation client

Service client

Gestion de la relation client

Gestion des litiges

Vente