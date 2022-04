Karine DUFOUR

18 ans : Domaine d'activité production industrielle

Management de 30 collaborateurs (G.P.E.C.).

Pilotage avec tableaux de bord, indicateurs et MRP.

Prise en charge des relations client dans l’environnement back office.

Mise en place et prise en charge de suivi de reporting.

Formatrice sur plusieurs sites de production.

Management du système qualité par l’exécution, la vérification et l’amélioration continue.

Élaboration et renouvellement des procédures Qualité et des documents opératoires.

Organisation des audits internes.

Participation à la stratégie commerciale et à l’élaboration de projet.

Participation aux audits de suivi ou de renouvellement.

3 ans : Gestion d’un centre de profit

Pilotage d’une activité commerciale de deux magasins

Chiffre d’affaires, Marge, Indicateurs.

Accueil, Vente, Conseil, Garantie de l’image.

3 ans : Responsable des approvisionnements et des achats

Management d’une équipe de caristes.

Gestion des flux entrants et sortants.

Organisations et suivis d’inventaires.

Élaboration et une mise en place d’un système de codification.

Réorganisation et réimplantation de zones de stockage pour réduire les coûts.

Traitements des devis, des commandes et des factures.

Contacts Fournisseurs, Gestion des stocks et des approvisionnements avec les contraintes délai, coûts, qualité.