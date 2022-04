Dynamique, organisée et rigoureuse, j'aime suivre et valider la fabrication des produits, manager, contrôler et valider les équipes de nettoyages.

Le travail en collaboration avec les autres services fait parti de mon quotidien pour mener à bien des projets et trouver des améliorations aux problèmes que nous pouvons rencontrer.



Mes compétences :

Hygiène

Qualité

Agroalimentaire

Sécurité alimentaire

IFS

Nettoyage