Karine DUTERNE

Bonjour,



De formation Bac + 2, je dispose d’une expérience professionnelle qui s’étend sur une vingtaine d’années, acquise au sein de structures de tailles diverses et de secteurs d’activité variés tels :

- le conseil aux entreprises (3 ans - Assistante du Président, du DG et du Service Communication + reporting commercial mensuel)

- la propriété industrielle (4 ans - Assistante du Président, du DG, du Service Clients pour les formations données à nos clients et du Service Communication pour assurer toute la logistique des stands sur les salons professionnels)

- ou, pendant plus de 7 ans, la gestion juridique et technique de copropriétés commerciales (gestion de syndicats de copropriétés de centres commerciaux et d’immeubles de bureaux – Assistante du Directeur Immobilier et de son Directeur Technique National) chez UNIBAIL-RODAMCO, société du CAC 40.



Outre ces fonctions assumées en CDI et toujours à l’international, j’ai également travaillé en intérim ou CDD pour des entreprises comme FEDERAL EXPRESS, le département Communication de la SOCIETE GENERALE DES EAUX pour l’inauguration du Stade de France, le service Qualité de VALLOUREC MANNESMANN TUBES, divers services dont la Présidence et l’Export d’EADS ASTRIUM SERVICES, la direction Marketing de GlaxoSmithKline, la Direction des Relations Externes, Consommateurs et Solidarité (DRECS) d’EDF pendant 18 mois, la Direction des Ventes de GDF SUEZ pendant 6 mois, une direction de projet de TECHNIP pendant 5 mois, deux banques (BNPP et ARKEA CRÉDIT MUTUEL), FONCIA IPM pendant 1 an, la Banque de France ou encore TOTAL.



Rigueur, réactivité, adaptabilité, sens de l’organisation et de la confidentialité, bonne gestion des priorités et goût du travail en autonomie comme en équipe sont autant de qualités que j’ai pu développer tout au long de mon parcours. D'une manière générale, tout secteur d'activité nouveau pour moi m'intéresse car c'est une opportunité d'acquérir de nouvelles compétences ou de développer celles que je possède déjà. Je me tiens bien entendu à votre disposition pour un entretien qui vous permettrait de mieux apprécier l’étendue de mes connaissances.



Je suis à la recherche active d'un emploi en CDI ou longue mission d'intérim. Je suis à votre disposition pour toute proposition susceptible de correspondre à vos besoins et à mon expérience.



Bien cordialement



Mes compétences :

Budgets

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Audit

Gestion de projet

Microsoft Office

Logiciels Dauphin, Protertia, E-logistics

Microsoft Outlook

Lotus Notes

Esprit d'équipe

Aisance relationelle / Esprit d'équipe

Microsoft Windows