Karine FAGOTTO

Forte d'une expérience de 5 ans dans la gestion de projets nationaux / internationaux et l'organisation d'évènements, je suis dynamique avec de fortes connaissances dans ces domaines. Curieuse, j'échange régulièrement avec mes homologues et recherche régulièrement des formations afin d'étudier les différents procédés développés et de trouver de nouvelles méthodes d'amélioration. A l'écoute des objectifs de chacun, je privilégie la communication au travail pour être renseignée sur les aspirations de chacun et pouvoir y répondre le plus justement.



Mes compétences :

Travail En Equipe

Initiative

Gestion D'un Projet

Rigueur

C2i niveau 1

Word

Powerpoint

Excel

Animation de réseaux

Animation d'équipe