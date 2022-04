Karine FAISNEL

J'occupe actuellement la fonction de Coordinateur Paie pour le Groupe VAILLANT. Ce poste aux multiples missions consiste principalement en la conduite de projets (mise en place de la DSN,...) tout en me permettant de rester opérationnelle par la gestion d'un périmètre paie et la coordination de l'activité d'une équipe de gestionnaires paie.



J'ai précédemment occupé des postes de Responsable Paie, Administration du Personnel et du SIRH au sein de différentes sociétés : LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD (filiale née de du partenariat entre La Banque Postale et Groupama) et VOLVO TRUCKS FRANCE où l'une de mes missions a notamment consisté en la mise en place d'un pôle paie national dans le cadre d'un regroupement de 4 régions, étape préalable à l'externalisation de la paie vers un centre de ressources partagées interne au groupe VOLVO.



Mes compétences :

Ressources humaines

Externalisation

Paie

Droit social

Gestion de projet

Gestion des ressources humaines

Management

SIRH

Formation

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Comptabilité générale

rapprochements bancaires

Lettrage

Reporting

Comptabilité analytique