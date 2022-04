Karine FERRIOL MCDONAGH

Après une expérience de 7 années passées à Londres (UK) en tant que consultante en recrutement, j'ai quitté l'Angleterre en juin 2012 pour m'installer dans la région toulousaine.



Mon objectif professionnel est aujourd'hui de rejoindre un environnement professionnel dynamique.



Mes diverses expériences dans le domaine du recrutement et la gestion de projet , tant en France qu'en Angleterre, me permettent aujourd'hui de considérer différentes opportunités:



- Une expatriation de 7 ans à Londres, un sens de l’adaptation et du service aux clients, ainsi que mes récentes activités au sein du Museum of London me permettent de considérer des postes de gestion de projets dans un contexte dynamique et international.



- Une solide expérience en matière de recrutement, notamment au sein de Cabinet de Conseils avec une approche anglo-saxonne donc commerciale (prospection clients) facilitera mon intégration au sein d'équipes RH et /ou commerciales dans lesquelles les actions pourront être guidées par la réactivité, l'anticipation, la mobilisation des équipes pluridisciplinaires, le travail avec des délais.



- Enfin, j’ajouterai que mes connaissances transversales de secrétariat et pilotage de projets, combinées à la maitrise de la langue anglaise et un niveau correct en espagnol, et mes capacités d’adaptation, me permettent aussi de considérer des postes liés à l'assistanat de direction à dimension internationale.





Je suis maintenant basée en région Toulouse, et je souhaite à présent apporter mon dynamisme et compétences au service de votre entreprise. Je suis mobile Sud Ouest France.





Mes compétences :

Gestion de projet

Bilingue Anglais Français

Assitance de direction

Recrutement

Management

Culture