Karine FLAMENT

Compétences: Accompagnement des clients dans l'élaboration et la finalisation de leur Plan Média

et mise en oeuvre opérationnelle, sous la tutelle d'une directrice de clientèle

- > coordination des équipes

- > interface entre l'annonceur et l'équipe créative

- > maîtrise de la chaîne graphique

Atouts: Polyvalence, autonomie, rigueur, sens créatif et relationnel.

Projet professionnel : Devenir compétente sur le web pour l'allier au print, ma spécialité.



Mes compétences :

Chef de publicité

Communication

Création

Distribution

Grande distribution

Internet

Publicité

Rigueur

Voyage