Karine FOULATIER

Après 15 années d'expérience au sein d'une grande entreprise du groupe Areva, en tant que responsable administratif et financier, j'ai mis à profit en 2006 mes connaissances auprès de petites entreprises, en manque de conseil et de personnel, et déjà souvent surchargées de travail.



Après 3 ans d'activité, le bilan est extrêmement favorable et en constante progression : mes clients actuels sont tellements satisfaits que le "bouche à oreille" m'en apporte de nouveaux, sans prospection aucune.



J'ai à ce jour en carnet une trentaine de clients, de la Basse-Normandie à la Belgique, en passant par la région parisienne, dans des secteurs d'activité très différents : prestations informatiques, commerçants, artisans, etc...



Les facteurs clés de ma réussite :

- une solide connaissance de la fiscalité et de l'administration française ;

- une bonne compréhension des besoins de chaque client ;

- une organisation sans faille et de la rigueur ;

- une expérience d'encadrement et un esprit d'entreprise.



En parallèle, je suis associée et comptable d'un magazine familial à parution nationale.



Mes compétences :

Organisation

Rigueur

Polyvalence

Management

Formation