Karine FOURNERON

Bonjour et bienvenue sur mon profil,



Diplômée d'un Master 2 en Ressources Humaines, j'ai occupé des postes d'assistantes ressources humaines (alternance et CDD). Lors de ces expériences j'ai pu constater le lien étroit entre décision RH et paie.



Par la suite, je me suis orientée sur un poste d'assistante paie qui a évolué sur un poste de gestionnaire de paie (gestion d'un portefeuille de 150 paies convention métallurgie).



Depuis Octobre 2014, je travaille au sein de CGI France en tant que Gestionnaire de Paie où je gère en toute autonomie un portefeuille de 700 paie convention Syntec.



A l'écoute du marché pour m'orienter vers un poste généraliste RH, mes compétences s'exercent dans les domaines suivants :

- Administration du personnel et paie

- Recrutement

- Gestion de projet

- Formation



Je suis disponible pour se rencontrer afin d'échanger sur nos expériences et éventuellement envisager une collaboration.



Cordialement,



Karine



Mes compétences :

Ressources humaines

Administration du personnel

Recrutement

Gestion de projet

Droit