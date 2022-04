Le naturopathe est un éducateur de santé. Profondément humaniste et passionnée par mon métier, c'est avec écoute et bienveillance que je vous accueille en consultation, et vous aide à améliorer votre santé, avec des moyens uniquement naturels (conseils alimentaires, plantes, respiration,...).



Mes compétences :

Organisée et rigoureuse, aisance relationnelle