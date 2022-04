Karine GALLET

Expérience, professionalisme et empathie clés d'une réussite commerciale



Pour moi le travail se conçoit avec optimisme et échange ce qui m'a conduit vers les fonctions commerciales avec des expériences d'encadrements et de transferts de compétence, ces échanges se veulent aussi bien auprès des clients (conseils, technicité;suivi) qu'avec mes collaborateurs et ma direction.



C'est ainsi que se résume alors mon profil professionnel :

Expérience de plus de plus de 10 ans désormais dans des domaines orientés IT, professionnalisme et rigueur dans chacun de mes postes (même les plus courts), empathie car j'apprécie la communication aussi bien interne qu'externe dans mes fonctions.



Mes compétences :

Vente

Management

Négociation

Business development

Développement commercial

Informatique