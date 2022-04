Karine GALLON

Titulaire d'une Maîtrise en LEA Anglais-Allemand, j'ai été Responsable Import- Export d'une PME familiale dans le secteur alimentaire de 1995 à 2011.



Depuis, j'effectue toute mission d'accompagnement et d'assistanat à l'international pour les TPE/PME, de manière très concrète & pragmatique.



J'agis ainsi comme une "assistante import/export" externalisée à l'entreprise :

aide à la prospection ou au sourcing rédaction/traduction de toute correspondance commerciale, accompagnement sur les aspects réglementaires, douaniers, financiers et documentaires, etc...



En outre, je suis également formatrice en langues étrangères (anglais, allemand, espagnol) et en techniques Import/Export.



N'hésitez pas à consulter mon site !

A très bientôt



Mes compétences :

Accompagnement

Allemand

Anglais

Assistante Formation

Espagnol

Export

Formation

Formatrice

Import

Import Export

Langues

Langues étrangères

langues étrangères anglais espagnol