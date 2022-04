Karine GANDON

Depuis juin 2010 je suis responsable juridique de la Caisse Nationale des Entrepreneurs de Travaux Publics (CNETP), caisse nationale de congés payés chargée du règlement des congés payés et de la prise en charge du chômage intempéries pour les salariés des entreprises ayant une activité TP. Je suis notamment en charge de l'ensemble des problématiques juridiques, et plus particulièrement en droit social, internes à la Caisse et je suis chargée de la représenter devant les Conseils de Prud'hommes. J'assume également la fonction de Correspondant Informatique & Libertés de la structure.

Précédemment j'étais juriste en droit social-droit social européen au sein de la Fédération Nationale des Travaux Publics (secteur BTP).



J'ai une double formation juridique (droit public/droit privé) et un 3ème cycle en droit communautaire européen.



Mes compétences :

Droit

Droit social

BTP

Droit des affaires

Droit des contrats

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel