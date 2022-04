Karine GASCON

J'ai réalisé la première partie de ma carrière au sein de la fonction Ressources Humaines. J'ai travaillé dans des environnements à la fois de PME et de grands groupes ce qui m'a permis d’acquérir une solide expérience en gestion des emplois et des compétences en entreprise.



J'ai ensuite choisi de rejoindre l’APEC pour conseiller les cadres sur leur évolution professionnelle ou leur recherche d’emploi mais aussi les entreprises en matière de recrutement et d’évaluation des compétences.



Depuis 2011, j'ai choisi de développer ma propre activité de conseil en gestion des compétences et des parcours professionnels.



Centre de bilan de compétences agréé, l'équipe de KG Conseil accompagne :



- les managers et les Services des Ressources Humaines dans la gestion des ressources humaines de l'entreprise : développement des compétences, mobilité, entretiens professionnels



-les personnes dans la construction et la mise en œuvre de leurs projets professionnels



KG Conseil c'est aussi Oxy-Jeunes avec des bilans d'orientation pour les jeunes, lycéens et étudiants.



Mes compétences :

Tests de personnalité et d'orientation

Validation des acquis par l'expérience (VAE)

Gestion de carrière

Recrutement

Entretiens professionnels

Gestion des formations

Gestion des compétences

Bilan professionnel

Orientation professionnelle

Bilan de compétences