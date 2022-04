Karine GAWSEWITCH

Www.management-agile.net



Le management agile est une méthode pour fédérer des personnes autour d'un objectif commun.

L'objectif peut être un projet, la création, l'organisation d'un service, la création d'un produit, ....

Cela s'applique à toutes les questions aux entreprises comme aux associations.

Un des point clé est de placer l'Homme au cœur de la réflexion, mais pas seulement !



J'accompagne les chefs d'entreprise et managers dans cette démarche afin :

d'améliorer la réactivité de leurs équipes,

d'augmenter l'efficacité

d'augmenter l'autonomie des salariés, amenant plus de motivation et une appartenance.

d'augmenter la rentabilité de l'entreprise.



Si vous souhaitez en savoir plus sur ma démarche, contactez-moi, un RDV ne vous engage pas !



Mes compétences :

V-doc

Seagate Crystal Reports

Lotus Notes/Domino

IBM AS400 Hardware

Cognos Impromptu

Audit

Management

Microsoft Office