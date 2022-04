Karine GEOFFROY

Dynamique, sérieuse et volontaire, j'aime les responsabilités, relever des défis. Actuellement en soin, je reste attentive à toutes propositions. Je dois être plus prudente et travailler qu'à mi-temps ou même moins et surtout près de chez moi ou à mon domicile. Mais la santé avant tout et mon handicape ne doit plus passer au second plan. En contradiction avec mon état d'esprit et ma façon de vivre ma vie "à pleine dent", j'apprends à me freiner mais je reste une passionnée.



J'aime apprendre, être toujours au niveau. j'ai repris les études à 41 ans pour mon BTS d'assistante de manager que j'ai obtenu. Ensuite j'ai suivi et terminer ma formation au C.C.I. de Lyon en développement stratégie marketing et commercial en février 2015.



Je suis très organisée pour être plus efficace. La bureautique me permet de l'être encore plus et j'adore l'informatique cela me permet de gagner du temps, de faire un travail propre, soigneux et très professionnel.



L'organisation d’événements culturel, sportif et humanitaire est un de mes passes temps favoris.

J'aimerai lier mes compétences à mes passions, ancienne auxiliaire de puériculture et B.N.S.S.A., je me suis passionner pour les bébés nageurs grâce au tronc commun d'éducateur sportif et la psychomotricité puis en crèche avec une sensibilité particulière pour la parentalité. Accueillir une famille et non un enfant seul, c'est un tout.



Je suis bénévole tout au long de l'année, l'année scolaire, Je lutte contre les noyades, en formant les futurs secouristes aquatiques et l'été en apprenant à nager aux plus jeunes et à leur parents est mon

2 ème passe temps favori.



Sportive, j'aime me dépasser constamment. Mon esprit d'équipe et mon caractère conviviale font de moi une personne très sociable, mais je sais m'imposer quand les circonstances le demande.

Je viens de réussir mon dernier défi en accompagnant mon mari à la Badwater 135. Je faisais parti de l équipe logistique et soigneurs, pour qu il fasse 217 km dans la vallée de la mort en Californie. La logistique fut parfaite, il est rentré en pleine forme en finissant en moins de 40h00.



Je continu à me former dans des organismes spécialisés, grâce à des logiciels et aux personnes qui m'entourent. Toujours prête à aider les autres, j'ai appris à accepter l'aide de mes proches.



Aujourd'hui je souhaite avoir un travail plus sédentaire mais qui reste motivant et que je sois active.

J ai adorer travailler pour l hôpital et les pipelines car la sécurité et la formation était mon quotidien.

J'aimerai finir mes études d éducatrice d'enfant ou/et sportive pour travailler dans ces domaines même en temps que assistante administrative.



Mes compétences :

Microsoft Word perfectionnement 2011

Pack office utilisé quotidiennement de 2000 à aujo

Microsoft Excel perfectionnement 2011

Créateur

Bureautique

Communication événementielle

Réalise

Agit

Ecoute

Se forme et agit

Analyser écouter réfléchir agir

Négociation

Parler en public

Marketing

Management

Commercial BtoB

Motivation

Performance