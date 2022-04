Karine GILLARD

DOMAINES DE COMPÉTENCES :



- Formation : définir des objectifs et un contenu pédagogiques, évaluer les objectifs pédagogiques à atteindre et éventuellement réajuster les contenus, dispenser des connaissances et transmettre un savoir-faire, utiliser des outils pédagogiques et du matériel adapté



- Compétences techniques : droit social, gestion des ressources humaines, gestion de la paie (établissement des bulletins de paie), droit civil, droit de la famille et de l’enfant, droit des usagers/des patients, protection juridique des majeurs, secret professionnel et responsabilité, le cadre règlementaire des écrits professionnels, connaissances en économie et en gestion administrative



- Conseil aux entreprises en gestion du personnel : déterminer les différentes règles applicables en matière sociale et vérifier l'application de la législation sociale dans l'entreprise (audit social, audit de la paie, abonnement social).





Mes compétences :

Droit du travail

Audit social

Gestion des ressources humaines

Droit des contrats