Karine GOLDBERG

Voilà mes principes pour une communication pérenne : être exact, rigoureux, honnête, créatif et disponible. Le message est alors retenu et pris en compte à sa juste valeur.

Attachée à la qualité de mon environnement, j'aime travailler en équipe. Mes activités artistiques extra-professionnelles révèlent mon goût pour la culture et la découverte de l'autre. Une nourriture qui me semble essentielle pour une communication de qualité.



Mes compétences :

Gestion de projet

Relations Presse

Interviews

Community management

Rédaction web / print

Stratégie de communication