Karine GRIMAULT

Plus de 10 ans d'expérience dans la communication m'ont appris que mon métier est à part: il faut être créatif et avoir le sens des réalités, être visionnaire tout en répondant aux contraintes présentes, faire beaucoup avec peu.



Nous sommes là pour enrichir notre réseau professionnel, alors n'hésitez pas à me contacter.



A bientôt !



Proverbe nigérien : "Ce n'est pas le jour de la chasse que l'on dresse son chien"



Mes compétences :

Relations presse

Concertation

Gestion de projet

Relations internationales

Communication

Relations Publiques