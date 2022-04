Forte d'une expérience de plus de 16 ans dans le commerce B to B dont 12 ans dans le milieu de l'Education.

Depuis 6 ans, responsable commercial et en charge d'une activité à part entière : achats/avant-vente/vente/formation/SAV accompagné de mission de management de l'équipe commerciale et technique.



Mes compétences :

Vente B2B

Management

Approvisionnement et achats

Négociation achats

Conception de produit

Support client