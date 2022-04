Karine GUILLO

Directrice Administrative et Financière du Groupe JPBID depuis octobre 2012, après avoir intégré le groupe en avril 2011, en tant que Directrice Financière de Paritel Opérateur .Le groupe JPBID offre aux entreprises à la fois un financement pour leur équipement bureautique et téléphonique , une offre opérateur diversifiée et compétitive et l accès à une plateforme internet pour sourcer leur matériel électronique .

2006-2011 Directrice Financière France - Avanquest Software

1999- 2006 Responsable du Contrôle de Gestion du Groupe Créatifs

1994-1998 Auditrice Financière - Deloitte



Expert-Comptable diplômée

Maîtrise Université Paris Dauphine



Mes compétences :

Finance

Contrôle de gestion

Management

Comptabilité

Business planning