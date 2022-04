Karine GUYON

DOMAINES DE COMPETENCES :



- Commercialisation :

Prospection, phoning, mailing, création fichier clients, devis, suivi clients, suivi de gamme, enregistrement de commandes, conseil client.



- Communication et marketing:

Etablissement budget promotionnel, mise en place de la politique promotionnelle (radio, affichage, presse), création support de communication, mise en place site internet, organisation évènementiels, participation foires et salons, étude de satisfaction, étude de marché.



- Comptabilité :

Facturation, relance impayés clients, comptabilité fournisseurs (validation des factures fournisseurs), remise en banque, note de frais.



- Gestion du personnel :

Recrutement, placement, PAI, DUE, saisie des bons d'heures, livre du personnel, gestion des intérimaires.



- Assistanat / Secrétariat :

Accueil physique et téléphonique, filtrage téléphonique, réservations, gestion des plannings, préparation réunions, reporting, grestion des transports, gestion des litiges.





LANGUES:



- Anglais : courant

- Allemand : notions





Maîtrise de l'outil informatique (pack office, internet, AS 400, APISOFT, TYPO 3...)