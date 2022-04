Karine HAMON

Issue d'une école supérieure de Commerce (Bac+4),

j'ai développé mes compétences dans le domaine du Marketing et de la Communication (10 ans d'expériences) en travaillant pour de grandes sociétés (CARROSSIER AUTOMOBILE GRUAU, SNCF, GROUPE ATLANTIC, FRANCE 3 OUEST, AUTOMOBILES PEUGEOT).



Rigoureuse et dynamique, je mettrai mes aptitudes relationnelles et rédactionnelles ainsi que ma créativité à disposition pour vous apporter totale satisfaction.

Je possède une voiture et le permis de conduire.



En pièce jointe, vous trouverez mon CV.



Mes compétences :

Animation

Animation d'événements

budgets

Études de marché

Gestion de budgets

Organisation

Réalisation

Réalisation d'études

Réalisation d'études de marché

Statistiques