Georges-Philippe NETO

Ces dix dernières années de développement de clientèle sur le territoire français ou à l'export, de relations Grands Comptes et de négociations m'ont doté d'une solide expérience du traitement des ventes de produits techniques, avec de nombreux acteurs privés et publics.

Ces expériences ont fait de moi un spécialiste des marchés "véhicules sécurités" à destination des clients publics tels que la Police Nationale, la gendarmerie, les douanes, les SAMU, les SDIS...etc...mais également à destination de clients tels que La Poste, EDF...etc...



Je suis également reconnu pour mes qualités relationnelles, ma capacité à convaincre et à négocier les contrats, atouts me permettant d être crédible avec les équipes de ventes, et ainsi assurer le support de relations commerciales pérennes.



Résolument d'approche BtoB et intéressé par la promotion d'offres globales, je suis très attaché à la satisfaction des clients qui me font confiance.



Prêt pour se lancer dans de nouvelles aventures, à s'investir dans un nouveau projet commercial



Mes compétences :

automobile

marchés publics

Design

Architecture d'intérieur

BtoB

export

appel d'offres

B2B

grands comptes

industrie

Adobe Photoshop

international

Design produit