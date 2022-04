Karine HENDRIKS (COUDANE)

Journaliste indépendante, presse écrite, presse magazine.

Spécialisations :

- Education, école, apprentissages, neurosciences, intégration des profils particuliers à l'école (EIP, autistes...)

- Enfance, parentalité, famille, maternité

- Travail des femmes, parité, égalité professionnelle, conciliation vie professionnelle-vie familiale



Auteure de 2 guides pratiques : "Concilier travail & maternité" et "Concilier travail & vie de famille" parus aux Editions de l'Express (2005 et 2006)



Expériences précédentes en radio (présentation et reportage), web et presse institutionnelle (bonnes connaissances du fonctionnement et des compétences des collectivités locales).



