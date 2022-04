Karine HISEL

Mon Cabinet est spécialisé en Droit du Travail et ne traite donc que des dossiers relevant de cette matière tout en intervenant à plusieurs niveaux :



- le conseil (choix du type de contrats de travail et rédaction / mise en place, fonctionnement et suivi des Institutions Représentatives du Personnel / ruptures du contrat de travail, etc.)

- la formation (sur différents thèmes juridiques utiles à l’entreprise s’adressant à l’équipe dirigeante, aux managers, etc.)

- la sensibilisation (application du principe de précaution à l’entreprise / détection des divers risques juridiques pour l’employeur / mise en place de procédures adaptées, etc.)

- le contentieux (constitution des dossiers / assistance et représentations devant toutes les juridictions sociales)



Ma spécialisation m'a permis d’acquérir une expertise et une réactivité certaines propices à l’instauration d’un climat de confiance.



Ma clientèle, principalement composée de PME, s'est constituée sur les recommandations d’anciens Clients satisfaits des prestations dont ils avaient bénéficié, ou même parfois sur les bonnes impressions laissées en audience.



Considérant que le respect du droit passe par celui de la personne,je propose un accompagnement et un soutien personnalisés, me permettant d’élaborer des solutions juridiques parfaitement adaptées et immédiatement applicables.



Mes compétences :

Droit du travail

avocat

conseil

réactivité

formation

droit social

contentieux