Karine HORLACHER

De formation littéraire (BAC L) puis hôtelière (BTS Hôtellerie option Marketing & gestion) et enfin F.P.A. (Formateur Professionnel d'Adultes), voici les compétences que j'ai pu développer au cours de mes expériences professionnelles successives :



Formation :



- Animer des séances collectives : approches inductive et déductive. Utilisation de méthodes actives privilégiée ;

- Théories de l’engagement ;

- Théories de l’apprentissage ;

- Accompagner des parcours, entretiens d’accueil, de mi-parcours dans une démarche d’insertion professionnelle ;

- Evaluer les apprenants, les dispositifs ;

- Analyser ses pratiques professionnelles ;

- Assurer la logistique de formation.



Communication / Vente :



- Accueillir des personnes,

- Assurer des missions d’information, de conseil, en relation client (en face à face ou à distance)

- Gérer des dossiers clients,

- Réaliser des actions de fidélisation,

- Prospecter, prendre des rendez-vous,

- Gérer le stress, prévenir les conflits,

- Communiquer à l’écrit (courriers, mails, sms, fax)

- Vendre (en sept étapes, de l’accueil à la prise de congé, en passant par la vente additionnelle)

- Recouvrer des créances,

- Sensibiliser à la qualité,

- Maîtriser et utiliser les utiliser les outils multicanaux en relation clients à distance





Mes compétences :

Communication non violente