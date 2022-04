Karine HUCHIN

Spécialiste Matière Première ( Acier Carbone, Inox, Titane .. mais aussi Plasturgie).

Plus de 20 ans d’expérience dans les secteurs automobile, mécanique agricole et aéronautique.

Autonome, Rigoureuse, Intègre et déterminée.

Connaissances solides du milieu industriel, bonne lecture organisationnelle des achats et de la logistique: multiples expériences de mise en place de service et/ou fonctions par le biais d’ERP comme SAP ou Microsoft AX.



Mes compétences :

Negotiations

Cost savings

Management

Automotive