Karine JACCOU

Mon perfectionnement dans le domaine de la Formation Professionnelle Continue vient compléter mes expériences dans des fonctions commerciales et d'accompagnement de personnes en situation de handicap.

Je réponds ainsi aux exigences d'un secteur qui évolue fortement, et qui requiert aujourd'hui une forte polyvalence associée à des objectifs qualitatifs et quantitatifs ambitieux.

C'est donc avec fraîcheur et enthousiasme que je tourne une page de mon parcours professionnel, avec le souhait de collaborer avec des personnes qui partageront mes valeurs fondamentales : respect, convivialité, loyauté, efficacité.

Qu'en pensez-vous ?



Mes compétences :

Formation professionnelle

Accompagnement

Insertion socioprofessionnelle

Accessibilité aux personnes handicapées

Conseil aux entreprises

Négociation commerciale

Ingénierie de formation

Conseil en recrutement

Ingénierie pédagogique

Conception pédagogique