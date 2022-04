Karine JAMEN

Diplômée d'Euromed Marseille, j'ai travaillé durant quatre ans comme auditrice et consultante chez Coopers & Lybrand (91-95). Après deux ans en Israël (correspondante radio RCF), j'ai rejoint l’agence Okarito - Publicis Activ afin d’y développer les nouveaux médias et assurer la production éditoriale de projets multimédias pour de nombreux clients grand public (Net Up/Avenir Telecom), corporate (Rhodia, Compaq, SCS), institutionnels (TER Paca, Fongecif Paca, Agefos PME, Mutuelle de France-Sud, Ujjef Communication et Entreprise, Provence Promotion, Invest In Med-UE), culturels (Festival d'Aix-en-Provence...).

Depuis 2002, je travaille en free associant en fonction des projets mes différentes compétences : stratégie de communication, conceptrice de sites/magazines multimédias, journaliste d'entreprises, scénariste. Dans ce contexte, j'ai été en charge (seule ou en partenariat avec des agences de com Publicis, Sémaphores) de dossiers comme : Stratégie de concertation pour RFF – Ligne Grande vitesse Marseille Nice ; stratégie de concertation pour Lgv Montpellier Perpignan, contenu français du site Michelin...



Durant toutes ces années, j'ai développé plusieurs domaines de prédilection : cinéma, littérature, médecine (développement de nombreux sites très techniques en la matière, contenus, animations, illustrations).



A chaque projet confié, je rassemble les équipes afin d'apporter la réponse la plus adéquate à mon client. Je travaille donc avec des illustrateurs, graphistes, webdesigners, artistes, informaticiens.



Autre point : réalisation de formation au sein d'école : Axe Sud, IUT d'Aix-en-Provence...



Mes compétences :

Stratégie de communication

Scénariste

Journalisme d'entreprise

Chef de projet