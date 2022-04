Karine JOUANNY

Agilité, créativité et coopération



Au fil de mon parcours dans de grandes entreprises internationales puis dans le conseil, j'ai acquis la conviction que les leviers les plus puissants et les plus durables passent par le développement de :

- l’agilité (notre capacité à nous adapter en permanence ; à agir par itération ; à réagir aux événements en trouvant les solutions au moment où les problèmes se posent),

- la créativité (oser, prendre des risques, expérimenter)

- et la coopération (co-construire, développer la transversalité, utiliser la diversité des talents)



C'est d'autant plus vrai aujourd'hui que la complexité de l'environnement est toujours un peu plus grande (rapidité de circulation des informations, démultiplication des interactions, vision de court terme, expertises multiples...).



Aussi je m'appuie toujours sur des démarches issues de l'intelligence collective et de pédagogies ludiques. Ceci pour trouver des solutions innovantes, résoudre des problème complexes, et accélérer vos changements.



Mes compétences :

Accompagnement du changement

Gestion des carrières

Pilotage de projets

Formation